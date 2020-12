Conclusa la 12a giornata di campionato, il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Eugenio Tenneriello, ha reso noti i provvedimenti assunti. Per quanto riguarda la Roma, seconda sanzione per Gonzalo Villar, prima per Gianluca Mancini, Bruno Peres e Riccardo Calafiori, ammoniti ieri nel corso del match con il Torino.

