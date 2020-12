I VOTI DEGLI ALTRI - Mkhitaryan 'magico', Veretout 'è ovunque', Pellegrini 'esce fuori con calma'

Vince e si prende il terzo posto la Roma, che liquida il Torino 3-1. L'uomo in più dei giallorossi è ancora una volta Henrix Mikhitaryan, che la sblocca con un destro fulmineo e fa 7 in campionato: "Magico. In questo periodo ha l'efficiacia di CR7. Bello il gol il settimo nelle ultime 6 giornate e non solo. Inventa calcio, dal nulla. Ecco perchè Fonseca non rinuncia mai a lui" (Corriere dello Sport). Secondo gol di fila anche per Lorenzo Pellegrini, che sembra aver imboccato la via della continuità: "Sorseggia la partita senza ingozzarsi, esce fuori con calma e segna il secondo gol consecutivo, splendido. Con la fascia al braccio (Corriere dello Sport).

Bene Jordan Veretout, che raddoppia su rigore: "È ovunque, ma soprattutto non sbaglia dal dischetto, la specialità della casa. Nove su nove da quando è alla Roma. Un Perotti 2.0" (Il Messaggero). Tra i peggiori Pau Lopez: "Indeciso in occasione della rete" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 5,36

Mancini 6,07

Smalling 6,21

Ibanez 5,71

Bruno Peres 5,36

Veretout 6,57

Villar 6,25

Spinazzola 6,78

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7,14

Dzeko 6,07

Karsdorp 6,07

Borja Mayoral 6,14

Pedro 5,86

Kumbulla 6

Calafiori 5,5

Fonseca 6,67





IL MESSAGGERO

Pau Lopez 5

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6

Bruno Peres 5,5

Veretout 6,5

Villar 6

Spinazzola 6,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 6

Karsdorp 6

Borja Mayoral 6,5

Pedro 6

Kumbulla 6

Calafiori ng

Fonseca 7





CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 5,5

Mancini 6

Smalling 6

Ibanez 5,5

Bruno Peres 5,5

Veretout 6,5

Villar 6,5

Spinazzola 7

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 6

Karsdorp 6

Borja Mayoral 6

Pedro 6

Kumbulla 6

Calafiori NG

Fonseca





GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 5,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 5,5

Bruno Peres 5

Veretout 6,5

Villar 6,5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 7

Dzeko 6

Karsdorp 6

Borja Mayoral 5,5

Pedro 6

Kumbulla 6

Calafiori 5,5

Fonseca 6,5





IL TEMPO

Pau Lopez 5,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6

Bruno Peres 5

Veretout 6,5

Villar 7

Spinazzola 7

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7,5

Dzeko 6,5

Karsdorp 6

Borja Mayoral 6

Pedro 6

Kumbulla 6

Calafiori 5,5

Fonseca 7





CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 5,5

Mancini 5,5

Smalling 6

Ibanez 5,5

Bruno Peres 5,5

Veretout 6,5

Villar 6,5

Spinazzola 7

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 6

Karsdorp 6

Borja Mayoral 6,5

Pedro 6

Kumbulla 6

Calafiori NG

Fonseca 6,5





LA REPUBBLICA

Pau Lopez 5

Mancini 6,5

Smalling 5,5

Ibanez 5,5

Bruno Peres 5

Veretout 6,5

Villar 6,5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 7,5

Dzeko 6

Karsdorp 6

Borja Mayoral 6,5

Pedro 5,5

Kumbulla 5,5

Calafiori 5,5

Fonseca 6,5





IL ROMANISTA

Pau Lopez 5,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6

Bruno Peres 5,5

Veretout 7

Villar 6,5

Spinazzola 7

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 6

Karsdorp 6,5

Borja Mayoral 6

Pedro 5,5

Kumbulla 6,5

Calafiori 5,5

Fonseca 6,5