La Roma ha pubblicato il verbale dell'Assemblea degli azionisti che si è svolta lo scorso 9 dicembre. In quell'occasione l'Assemblea ha deliberato in particolare l'approvazione dell'ultimo bilancio del club giallorosso, chiuso con un rosso di 188 milioni (-204 per il bilancio consolidato) e che ha portato all'approvazione e all'incremento del nuovo aumento di capitale, innalzato a 210 milioni

(asroma.com)

