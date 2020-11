Roma, Scalera arriverà nel 2021. Inaugurato il murale dedicato a Proietti. Mercato, idea Depay

La Roma è tornata ancora una volta a Trigoria per riprendere gli allenamenti in queste due settimane di pausa delle Nazionali. I giocatori giallorossi non hanno potuto raggiungere i propri ritiri a causa della decisione della ASL di bloccare qualunque partenza dalla Capitale. Fonseca però non può ancora fare affidamento su tutti i propri gioctori, visto che i casi di positività al Covid-19 hanno coinvolto Pellegrini, Dzeko, Fazio, Santon e Kumbulla. La squadra si è allenata ancora in maniera individuale e si valuterà nei prossimi giorni il da farsi.

Intanto sul fronte societario sembra ormai certo l'arrivo di Stefano Scalera, attuale vice capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ricoprirà il ruolo di nuovo dirigente a partire dal 2021 in società. Al Tufello nella giornata di oggi è stato inaugurato il murale dedicato a Gigi Proietti, a cui ha preso parte anche il Ceo giallorosso Guido Fienga.

