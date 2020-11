Armenia, la nota della Federazione: Mkhitaryan non prenderà parte alle prossime due gare

Dopo i casi di Boer e Dzeko, sono risultati positivi al coronavirus anche Pellegrini, Fazio, Santon e Kumbulla. I giallorossi non si aggregheranno alle rispettive Nazionali, dopo il blocco dalla Asl di competenza, e la Roma ieri, a scopo precauzionale, ha deciso di far lavorare i giocatori in maniera individuale.

Oggi arriva anche la nota della Federazione armena su Henrikh Mkhitaryan: "Considerando la velocità del contagio da Covid-19 e il protocollo della Roma, con la squadra in isolamento dopo gli ultimi casi, Mkhitaryan non si unirà all'Armenia per le prossime due partite". L'Armenia affronterà Georgia e Macedonia del Nord.

Considering the increased speed of the Sars-CoV-2 infection disease and the protocol of @OfficialASRoma First team squad isolation after the confirmed case, Henrikh Mkhitaryan WILL NOT join Armenian NT for the upcoming 2 matches.#Armenia #Mkhitaryan #GEOARM #MKDARM #ArmenianNT pic.twitter.com/AHSe4b22re

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) November 11, 2020