Proietti: inaugurato al Tufello un murale in suo onore. FIENGA: "Onorato uno dei tifosi più illustri e reso omaggio ad un quartiere romanista" (FOTO e VIDEO)

DA VIA TONALE EMANUELE ZOTTI - Ennesimo omaggio della Capitale per Gigi Proietti. Alle 15 di oggi l'assessore regionale alle Politiche abitative del Lazio, Massimiliano Valeriani, e il Ceo della As Roma, Guido Fienga, hanno inaugurato il murale dedicato a Gigi Proietti in Via Tonale 6, zona Tufello. Partecipano anche Andrea Napoletano, direttore di Ater Roma, e l'artista autore dell’opera Lucamaleonte.

Il CEO giallorosso ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni per l'occasione. Queste le sue parole: "Siamo doppiamente contenti di questa iniziativa. Abbiamo onorato uno dei nostri tifosi più illustri e poi abbiamo reso omaggio a uno dei quartieri più romanisti di questa città. Siamo felici quando riceviamo stimoli da chiunque per poter reagire in questi casi e in meno di una settimana abbiamo realizzato questo. Due parole per ricordare Gigi Proietti, una di quelle poche persone che tutti abbiamo sentito come un nostro parente. Un rapporto simbiotico che lui ha e che questa città ha con la nostra squadra. Cerchiamo sempre di essere vicini alla nostra città e ai nostri tifosi con iniziative come questa".