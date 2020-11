AGRESTI: "Verona-Roma? Punizione pesante per un dettaglio" - NARDO: "A gennaio mi aspetto due innesti"

Giornata nera per la Roma ieri che ha avuto 5 positivi e ricevuto il no al ricorso. Quest'ultimo soprattutto è stato al centro dei dibattiti degli opinionisti. "Non c'è stato vantaggio e non c'è dolo" ha detto Stefano Agresti che si è detto colpito per una decisione così grave.

Anche il calciomercato è notizia dopo che si è vociferato dell'olandese Mazraoui.

Alessio Nardo tuttavia puntualizza: "Il problema è capire chi il farà questi colpi dato che ancora non c'è un direttore sportivo".

Mazraoui? Dall'Ajax dicono che per adesso nessuno ha parlato con la Roma. A gennaio potrebbe arrivare anche Bernard, l'agente ha confermato che potrebbe essere una pista percorribile. Chiaramente un eventuale arrivo del brasiliano escluderebbe El Shaarawy (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Mi sembra chiaro che la Roma a gennaio farà qualcosa. Non dico due acquisti straordinari da tanti soldi, ma due accorgimenti me li aspetto. Il problema è capire chi li farà questi colpi, dato che ancora non c'è un direttore sportivo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Se davvero Scalera lasciasse il MEF sarebbe una grave perdita per lo Stato italiano, dall'altro lato per la Roma sarebbe veramente un grandissimo colpo a livello dirigenziale (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Mi ha colpito molto il ricorso respinto alla Roma, non c'è stato vantaggio e non c'è dolo. Non si può punire in modo così pesante una società per un dettaglio del genere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Ricorso? Il disappunto della Roma è stato anche per il comportamento del Verona, non dimentichiamoci che pochi giorni prima del match i giallorossi avevano preso Kumbulla dai veneti e c'era un ottimo rapporto tra le due società. A Trigoria c'è un focolaio Covid, il club ha preso tutte le precauzione e oggi ci sarà nuovamente un giro di tamponi. I giocatori al momento sono in bolla, non possono muoversi da casa se non per andare al campo. Scalera? Sarà un nuovo dirigente a breve, voluto direttamente da Friedkin. (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Anche al Collegio di Garanzia la Roma non avrà nessuna chance di recuperare il punto di Verona (ROBERTO AFELTRA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)