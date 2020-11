Calciomercato Roma, dalla Spagna: i giallorossi non mollano Depay. Su di lui anche Barcellona, Juve e Milan

In estate era circolata la notizia - alimentata dalle dichiarazioni del presidente del Lione Aulas - relativa ad un interesse da Trigoria per lui. A distanza di alcuni mesi la Roma non sembra aver mollato per Memphis Depay: sull'attaccante olandese è forte l'interesse del Barcellona di Koeman, ma sarebbero diverse le squadre italiane a non aver ancora rinunciato alla possibilità di prendere il classe '94. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo, oltre ai giallorossi ci sarebbero Juventus e Milan ad intralciare la strada tra i blaugrana e Depay.

