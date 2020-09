Calciomercato Roma, Aulas (pres. Lione): "Per Depay ci sono anche i giallorossi"

TELEFOOT - Irrompe nel mercato della Roma il profilo di Memphis Depay. Col futuro di Dzeko in bilico, nel mirino della Juventus, spunta l'interesse per l'attaccante olandese classe 1994 in forza al Lione. A rivelarlo è il presidente del club francese allenato dall'ex giallorosso Garcia, Jean-Michel Aulas, che in un'intervista al programma sportivo ha dichiarato: "Memphis è in scadenza di contratto (nel 2021, ndr). Se Koeman lo chiama al Barcellona...sul giocatore c'è anche la Roma".

⚽ LE VRAI MAG [DÉCLARATION] ?️ Jean-Michel Aulas fait le point sur le #mercato de l'@OL au micro d'@annelaurebonnet #TelefootLaChaine #LeVraiMag — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 6, 2020