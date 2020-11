FOTO - Trigoria: ancora allenamenti individuali a scopo precauzionale per i giallorossi

La Roma continua ad allenarsi individualmente sui campi di Trigoria. I giallorossi agli ordini di mister Fonseca, dopo i cinque casi di positività al Coronavirus rilevati in rosa con Pellegrini, Dzeko, Fazio, Santon e Kumbulla, oggi hanno continuato ad allenarsi in maniera individuale. Presente con il resto dei compagni anche Diawara, che ormai ha recuperato dal virus. La giornata, al momento, non ha rilevato altre positività nella rosa della Roma.