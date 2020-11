È Tiago Pinto il nuovo direttore generale, Friedkin: "Talento a livello mondiale". Totti smentisce un ritorno: "Mai sentito nessuno". Parma lontano per Dzeko e Smalling

Dopo mesi di casting, i Friedkin hanno scelto il nuovo dirigente della Roma: si tratta di Tiago Pinto, 36enne proveniente dal Benfica che ricoprirà il ruolo di direttore generale dell'area sportiva: "Un'opportunità che non potevo rifiutare". Così ha parlato invece Dan Friedkin: "È un talento a livello mondiale". Nel frattempo in mattinata si era sparsa la voce su un possibile ritorno di Totti, cosa smentita subito dall'ex capitano: "Non ho mai sentito nessuno". Infine brutte notizie per Fonseca in vista del Parma: Dzeko è ancora positivo, Smalling è stato colpito da una forte intossicazione alimentare.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

LEGGO - ROMA, DZEKO ANCORA DEBOLMENTE POSITIVO

GASPORT - LA ROMA RICHIAMA TOTTI. I FRIEDKIN AL TAVOLO CON L'EX CAPITANO, L'OFFERTA È PRONTA

CORSPORT - TOTTI SMENTISCE L'INCONTRO CON I FRIEDKIN: "MAI VISTO E SENTITO NESSUNO"

FOTO E VIDEO - MATTINATA DI LAVORO A TRIGORIA PER RYAN FRIEDKIN

TRIGORIA: FORTE INTOSSICAZIONE ALIMENTARE PER SMALLING. IN GRUPPO SPINAZZOLA E PEREZ. DOMANI TOCCA A MIRANTE (FOTO E VIDEO)

ROMA-PARMA- ARBITRA MANGANIELLO

ROMA, FRIEDKIN CONTINUA A CERCARE INVESTITORI PER LE QUOTE DI MINORANZA. COMPITO AFFIDATO A WATTS

UFFICIALE: CIERVO RINNOVA FINO AL 2024

UFFICIALE: TIAGO PINTO NUOVO DIRETTORE GENERALE DEL CLUB A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021: "OPPORTUNITA CHE NON POTEVO RIFIUTARE"- FRIEDKIN: "UN TALENTO A LIVELLO MONDIALE"

TIAGO PINTO: CHI È?

