Roma: Friedkin continua a cercare investitori per le quote di minoranza. Compito affidato a Watts

Sono passati i primi 90 giorni di gestione Friedkin a Roma e la “nuova” società si sta via via definendo in tutte le sue componenti. Secondo quanto riporta il sito d’informazione giallorossa, il presidente Dan, nella speranza di rafforzare ulteriormente la situazione finanziaria della Roma, è alla continua ricerca di investitori per le quote di minoranza del club. Compito affidato a Marc Watts, presidente del gruppo Friedkin e membro del consiglio di amministrazione della Roma, che avrebbe già tenuto colloqui con le parti interessate a Londra e in Qatar, senza peró aver ancora ricevuto offerte concrete.

(romapress.net)

