Trigoria: forte intossicazione alimentare per Smalling, in dubbio per Roma-Parma. Rientrano in gruppo Spinazzola e Carles Perez, domani tocca a Mirante

La Roma rischia di perdere un altro pezzo in difesa: oggi Chris Smalling non si è potuto allenare con il resto della squadra per un'intossicazione alimentare. Il difensore inglese non ha preso parte alla seduta mattutina, a 4 giorni da Roma-Parma, e per valutare le sue condizioni sarà decisiva la giornata di domani. Contro la squadra di Liverani, con molta probabilità, Fonseca non potrà già contare su Kumbulla e Fazio, entrambi in isolamento dopo aver contratto il Covid-19.

Buone notizie invece da Spinazzola e Carles Perez che oggi sono rientrati in gruppo, domani sarà il turno di Mirante che oggi ha svolto ancora lavoro individuale.