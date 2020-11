DI GIOVAMBATTISTA: "Il ritorno di Totti sarebbe una mossa pazzesca" - PRUZZO: "Mayoral? Col Parma partita giusta per rilanciarlo"

Dalla rassegna stampa odierna è circolata l'indiscrezione di un contatto tra i Friedkin e Francesco Totti, prima della smentita dell'ex capitano giallorosso. E secondo Ilario Di Giovambattista "il ritorno di Totti alla Roma sarebbe una mossa pazzesca". "Quello di direttore tecnico potrebbe essere un ruolo adatto per Totti", sostiene Alessio Nardo.

Roberto Pruzzo, invece, pensa a Roma-Parma: "Mayoral è stato deludente ma credo che l'allenatore gli confermerà la fiducia. E' la partita giusta per un tentativo di rilancio".

Quello di direttore tecnico potrebbe essere un ruolo adatto per Totti. L'ex capitano vorrebbe incidere e dal suo punto di vista è comprensibile. Anche da calciatore ha sempre voluto dare qualcosa alla Roma. Vuole incidere per farla crescere e questa cosa mi piace: se Totti fosse veramente pigro come si è detto in passato non avrebbe questa voglia di crescere ed indossare questa nuova veste operativa (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Ciò che aveva intristito Totti nella sua prima esperienza da dirigente è stato proprio il fatto di non avere un ruolo definito. Non si sentiva lui. Forse parlando con la nuova dirigenza troverà la sua posizione, l'importante è che con i Friedkin ci siano condivisione di intenti ed una posizione condivisa (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

Secondo me quello di Totti deve essere un ruolo rappresentativo, da bandiera. Alla Javier Zanetti (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Il ritorno di Totti alla Roma sarebbe una mossa pazzesca. Negli ultimi 10 anni alla Roma sono state fatte veramente folli (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il ritorno di Totti alla Roma? Sarebbe una mossa 'paracula'. Se riporti Francesco in società non servirebbe nemmeno un vero e proprio direttore sportivo: servirebbe magari più un responsabile dello scouting ed una persona che conduca le trattative di mercato. Florenzi? Credo sia stato lui a cambiare aria, non solo per l'allenatore... (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Uno come Totti, tornasse in società, vorrebbe un ruolo operativo. Quando ha fatto parte della dirigenza in passato non ha fatto grandi cose. La valutazione su Florenzi è stato forse uno dei pochi errori di Fonseca. Secondo me il ragazzo non piaceva al di là della questione tecnica. Mayoral? Il centravanti di riserva l'hai preso e ora devi dargli fiducia, almeno per una decina di partite. Quando non c'è Dzeko è giusto che giochi lo spagnolo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Totti se ne andò perché non gli facevano fare niente. Vediamo se torna per fare il direttore tecnico, altrimenti che viene a fare? Florenzi? La gestione in giallorosso è stata sempre altalenante. Mayoral è stato deludente ma credo che l'allenatore gli confermerà la fiducia. E' la partita giusta per un tentativo di rilancio. Se non lo schieri contro il Parma gli dai una mazzata e mentalmente te lo perdi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La ricerca del ds da parte della Roma mi sembra la ricerca di un Capo di Stato. Totti? Gli ex calciatori che hanno assunto ruoli di rilievo nelle società inizialmente hanno sempre avuto una guida...Conosce l'ambiente a menadito ma un anno o due di gavetta dietro un uomo di esperienza sarebbe necessario (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)