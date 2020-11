La Roma richiama Totti. I Friedkin al tavolo con l'ex capitano: l'offerta è pronta

Alla fine si sono incontrati: il contatto tra i Friedkin e Francesco Totti c'è stato, e anche già da un po'visto che l'ex numero 10 ha annunciato la positività al Coronavirus lo scorso 2 novembre. L'impatto è stato buono, ora si cerca di capire come iniziare a lavorare insieme. I 3 si erano già incontrati a novembre dello scorso anno, quando c'era in ballo il passaggio di proprietà: caffè in un noto albergo del centro di Roma, dandosi poi appuntamento per febbraio-marzo, quando il tycoon americano aveva messo in agenda l’acquisto della Roma. Lo scoppio della pandemia ha quindi spostato le lancette avanti di sei mesi. Ruolo chiave, poi, di Guido Fienga - rimasto in ottimi rapporti con Totti - che ha fatto da tramite e persino da interprete.

A Francesco è stato offerto un ruolo rappresentativo, ma l'ex capitano ha rilanciato: oltre a quello di bandiera, vuole anche un ruolo operativo. Richiesta registrata, le parti si sono salutate in ottimi rapporti con la promessa di aggiornarsi. Poi il contagio di Totti. Appuntamento rimandato.

(Gasport)