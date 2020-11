Totti smentisce l'incontro coi Friedkin: "Mai visto e sentito nessuno"

La notizia di questa mattina dell'incontro tra i Friedkin e Francesco Totti per gettare le basi di un ritorno in società dell'ex capitano, viene smentita proprio dallo stesso Totti. Al quotidiano sportivo, l'ex 10 ha dichiarato: "Ad oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma. Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno". E' la secca smentita da parte di Totti, nel giorno in cui molti tifosi avevano sperato in un prossimo ritorno nella Roma della bandiera giallorossa.

(corrieredellosport.it)

