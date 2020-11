Dopo il crollo di Napoli, Fonseca ritrova Kumbulla: «È ora di tornare». Mercato, idea Nandez

Un brusco risveglio dopo una caduta inaspettata e inattesa, soprattutto per il risultato. La Roma ritorna dalla trasferta di Napoli con qualche certezza in meno dopo il 4-0 con gli azzurri. E soprattutto ritorna con una situazione d'emergenza visti gli infortuni di Mancini e Veretout, che saranno valutati domani alla ripresa degli allenamenti a Trigoria (oggi in campo solo Smalling e Santon).

Dall'infermeria arriva però una buona notizia: Kumbulla è negativo al Covid-19 e potrà riprendere gli allenamenti da domani. All'orizzonte ora le sfide con lo Young Boys per il primato del gruppo A in Europa League e soprattutto il Sassuolo: altro test valido per testare le ambizioni e la voglia di riscatto dei giallorossi, manifestata sui sociali dai messaggi tra gli altri di Pedro e Spinazzola. Proprio sui social nasce un nuovo caso legato a Totti e a un 'like' al post dell'ex Manolas. In vista del mercato di gennaio torna l'idea Nandez: riallacciati i contatti con l'entourage del centrocampista del Cagliari.

