I VOTI DEGLI ALTRI - Mirante "notte da dimenticare", Mkhitaryan "mai in ritmo"

La Roma esce sconfitta per 4-0 dalla trasferta contro il Napoli e arresta la propria corsa di sedici risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta in campionato per i giallorossi era arrivata proprio sul campo del Napoli lo scorso 5 luglio per 2-1. Serata da dimenticare per Mirante, che "sulla punizione non è impeccabile, sulla respinta corta è molto colpevole". Al centro di alcune critiche anche il capitano Dzeko, che "tocca pochi palloni e qualcuno ne perde pure. Non gli arrivano, ma neanche va a prenderseli".

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, La Repubblica, Il Romanista)

Mirante 4.4

Ibanez 4.9

Cristante 5

Mancini 5.5

Karsdorp 4.8

Pellegrini 5

Veretout 5.2

Spinazzola 5.3

Mkhitaryan 4.7

Pedro 4.9

Dzeko 4.6

Juan Jesus 5

Villar 5.2

Carles Perez 5.5

Borja Mayoral sv

Fonseca 4.7

IL MESSAGGERO

Mirante 4

Ibanez 4.5

Cristante 5.5

Mancini 6

Karsdorp 4.5

Pellegrini 5

Veretout 5

Spinazzola 5

Mkhitaryan 4.5

Pedro 4.5

Dzeko 4.5

Juan Jesus 5

Villar 5.5

Carles Perez 5.5

Borja Mayoral sv

Fonseca 4.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 4.5

Ibanez 4.5

Cristante 5

Mancini 5

Karsdorp 5

Pellegrini 5

Veretout 5.5

Spinazzola 5.5

Mkhitaryan 5

Pedro 5

Dzeko 4.5

Juan Jesus 5

Villar 5

Carles Perez 5

Borja Mayoral sv

Fonseca 5

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 4.5

Ibanez 5

Cristante 5

Mancini 6

Karsdorp 4.5

Pellegrini 5

Veretout 5

Spinazzola 6

Pedro 4.5

Mkhitaryan 4

Dzeko 4

Jesus 5

Villar 4.5

Perez sv

Mayoral sv

Fonseca 4

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 4

Ibanez 5

Cristante 4.5

Mancini 5.5

Karsdorp 5

Pellegrini 5

Veretout 5

Spinazzola 5

Mkhitaryan 4.5

Pedro 4.5

Dzeko 5

Juan Jesus 5

Villar 5

Carles Perez 5.5

Borja Mayoral sv

Fonseca 4.5

IL TEMPO

Mirante 4

Ibanez 5

Cristante 5.5

Mancini 5.5

Karsdorp 5

Pellegrini 4.5

Veretout 5.5

Spinazzola 5

Pedro 5

Mkhitaryan 5

Dzeko 4.5

Jesus 5

Villar 6

Perez 5.5

Mayoral sv

Fonseca 5

LA REPUBBLICA

Mirante 5

Ibanez 5.5

Cristante 5

Mancini 5

Karsdorp 5

Pellegrini 6

Veretout 6

Spinazzola 5

Pedro 6

Mkhitaryan 5

Dzeko 5

Jesus 5

Villar 5

Perez 6

Mayoral sv

Fonseca 5

IL ROMANISTA

Mirante 5

Ibanez 5

Cristante 5

Mancini 6

Karsdorp 5

Pellegrini 5

Veretout 5

Spinazzola 6

Mkhitaryan 5

Pedro 5

Dzeko 5

Juan Jesus 5

Villar 6

Carles Perez 5.5

Borja Mayoral sv

Fonseca 5