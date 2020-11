FOCOLARI: "Ieri la Roma non ha giocato" - NARDO: "Ora non deve fare l'errore di sciogliersi" - PARISI: "La peggior partita con Fonseca in panchina"

Netto passo indietro della Roma a Napoli, e nell'etere romano si analizza la sconfitta giallorossa: "La Roma non ha giocato. Certo ci sono attenuanti, prima si fa male Mancini, poi Veretout e con Dzkeo e Pellegrini non al meglio", questo il pensiero di Furio Focolari. Sulla stessa lunghezza d'onda Giovanni Parisi: "Se fino a pochi giorni fa avevamo visto la miglior Roma delle ultime due stagioni, ieri penso che i giallorossi abbiano giocato la peggior partita con Fonseca in panchina. Non solo per il risultato, ma anche per le aspettative che riponevo nella squadra"

La Roma ha tradito rispetto alle ultime partite, ieri sera non c’è mai stata. I gialloriossi hanno dovuto fare a meno di Smalling e Kumbulla, poi si fanno male anche Mancini e Veretout... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il Napoli ha giocato meglio ed è stato molto più aggressivo rispetto alla Roma. Gli azzurri hanno tolto gli esterni ai giallorossi e la facilità di arrivare da Pedro e Mkkhitaryan e loro sono stati costretti ad abbasssarsi venendo annullati. Poi certo la Roma non ha avuto coraggio. Fonseca mi è piaciuto perché non ha cercato alibi, però dopo 16 risulttai utili consecutivi una sconiftta con questo Napoli qui ci sta (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Una partita storta. Son venuti meno i giocatori più in forma, vedi Mkhitaryan e Pedro. Io pensavo che Dzeko stesse meglio di così, ieri sera era nervoso perché non ha preso un pallone, da lui ti aspetti una prestazione diversa. È andata come andata adesso si deve voltare pagina e guardare alla prossima gara (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sono ancora convinto del valore indiscutibile della Roma. Però se fino a pochi giorni fa avevamo visto la miglior Roma delle ultime due stagioni, ieri penso che i giallorossi abbiano giocato la peggior partita con Fonseca in panchina. Non solo per il risultato, ma anche per le aspettative che riponevo nella squadra (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha pagato un po’ troppo le assenze, che poi si sono aggravate con gli infortuni durante la partita. Non ha affrontato la partia con la dovuta grinta, concentrazione e determinazione. Ha preso la gara un po’ così, una partita negativa ci può stare soprattutto quando hai di fronte una squadra che gioca bene. Sconfitta nei numeri esagarata magari ma ci può stare, si deve andare avanti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non ha giocato. Certo ci sono attenuanti, prima si fa male Mancini, poi Veretout e con Dzkeo e Pellegrini non al meglio. Però non ha veramente giocato. Ho visto sbagliare palle facili a Pedro che aveva fatto vedere grandi cose. La Roma non è scesa in campo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Io sono rimasto deluso perché pensavo che la Roma avvertisse la repsonabilità di poter far fantasticare tutti i tifosi e la gente. Invece c’è stata una mancanza di determinazione e furore agonistico. I primi minuti sembrava che qualcosa ci fosse, poi si è sciolto tutto (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ieri sera mi divertiva pure, ma poi ha fatto i conti con Mirante. Non ha mai preso una palla ieri sera. I primi 15-20 minuti i giallorossi giocavano bene, facevano girare il pallone e il Napoli non era ben messo in campo. Poi la Roma è scomparsa dal terreno di gioco come testa. Dzeko non l'ho mai visto, poi c’è Karsdorp che mi fa domandare se il vivaio del calcio italiano non riesca a dare qualcosa in più per esempio (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Una giornta storta ci può stare, ma non senza giocare. La squadra si è arresa. La Roma ha giocato i primi 5-6 minuti poi è scomparsa. Il Napoli ieri ha vinto perché ha giocato meglio e la Roma non si è presentata, ha subito sempre. Gli infortunati non c’erano neanche la scorsa settimana. Sono stati i giocatori più importanti a giocare male, vedi Dzeko. Una partita vinta dal Napoli per merito ma la Roma ci ha messo del suo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mancini a volte sbaglia, ma è quel tipo di giocatore che io tendo a salvare per lo spirito che ha in campo e la mentalità che mette. L'assenza di lui e Veretout si è sentita nel secondo tempo. Un altro giocatore che va recuperato è Smalling, è un pilastro di questa squadra e da quando è tornatao ha giocato solo due partite. Un giocatore fondamentale per questa squadra che quando manca si sente. La Roma ora non deve fare l’errore di sciogliersi, adesso c’è l’Europa poi il Sassuolo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Prestazione che va commentata con molto equilibrio. Abbiamo da recriminare forse solo il fuorigioco di Mkhitaryan. Vero che Macini sbaglia nell’azione dell’1-0 di Insigne. Io non oso immaginare un peridoo di campionato senza Veretout. Non c’è un’alternativa rassicurante alla precisione e alla continuità di rendimento del centrocampista francese oggi (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)