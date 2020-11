Trigoria: lavoro personalizzato per Smalling e Santon

Nonostante la giornata di riposo concessa da Paulo Fonseca dopo la gara contro il Napoli, Chris Smalling e Davide Santon hanno comunque lavorato a Trigoria. Per entrambi un allenamento personalizzato. Buone notizie per quanto riguarda il difensore inglese, che tornerà in gruppo nei prossimi giorni e spera in una convocazione contro lo Young Boys.

