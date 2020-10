Archiviato il Milan, Fonseca recupera Smalling per il CSKA. Stadio, botta e risposta Comune-Regione

Un buon punto, per usare le parole di Fonseca. La Roma ritorna da San Siro però anche con qualche convinzione in più dopo la prova di carattere con il Milan. Testa ora all'imminente impegno di Europa League con il CSKA, per il quale il tecnico portoghese spera di riavere Chris Smalling. Oggi l'inglese è tornato ad allenarsi in gruppo. Il recupero dalla distorsione al ginocchio procede bene e aumentano le chance di vederlo (ri)debuttare giovedì prossimo.

Giornata segnata da fatti extracampo, con il botta e risposta tra il Comune di Roma e la Regione Lazio in merito all'iter dello stadio di Tor di Valle. C'è poi la questione Petrachi: l'ex ds ha chiesto 5 milioni di risarcimento al club dopo il licenziamento dello scorso inverno.

