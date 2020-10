Stadio Roma, Raggi: "A breve firmerò gli atti. Attendiamo le firme dalla Regione"

"In Citta' Metropolitana gli atti sono pronti e li firmero' a breve. Per quanto riguarda la Regione Lazio, le modifiche sono state interamente concordate e, quindi, ora attendiamo la loro firma". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, interpellata in merito allo stato degli atti che Citta' Metropolitana e Regione Lazio devono recepire per avviare l'iter della delibera sulla variante relativa al progetto dello stadio dell'As Roma.