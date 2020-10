BALZANI: "Fonseca inadeguato per competere a certi livelli" - PARISI: "I 3 terzini destri non fanno Florenzi"

"Il pareggio di ieri va stretto alla Roma". "Il risultato è giusto, non è stato condizionato dagli errori". Opinioni opposte nel day after di Milan-Roma sulle frequenze delle radio giallorosse. "La Roma ha giocato una buna partita ma non meglio del Milan", l'opinione di Furio Focolari.

Dal collettivo ai singoli. Per Giovanni Parisi "Manca il terzino destro, in tre paradossalmente non fanno Florenzi, il regista ma soprattutto un allenatore che dia un'identità chiara a questa squadra". Sul tecnico, ecco il giudizio di Francesco Balzani: "In assoluto, continuo a considerare Fonseca inadeguato per competere a certi livelli".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

____

Il risultato è giusto, non è stato condizionato dagli errori. Ho avuto una buona impressione di entrambe le squadre, Roma e Milan vanno considerate come squadre che valgono. Nei giallorossi vedo potenzialità che consentiranno di non adagiarsi in un campionato da sesto o settimo posto. Nella Roma Kumbulla mi è sembrato il più solido anche in difesa, gol a parte. Sembra uno che sbaglia pochi palloni, non è un caso se fa due gol simili consecutivi. Ho visto meglio Pellegrini, Veretout anche ha fatto bene. Il problema c’è sulla fascia destra in caso. La Roma ha fatto un passo in avanti però (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Gli episodi arbitrali non hanno condizionato troppo il risultato. La difesa della Roma è stata in grande difficoltà in alcuni momenti, non ho capito chi era il giocatore che doveva comandare la linea. A sinistra Leao andava come un treno e tu metti Karsdorp che non ce la faceva, infatti lo saltava in continuazione e con semplicità. Era rischiosa come scelta, non riuscivi a spingere in fase offensiva e lasciavi il Milan salire. Nel confronto Ibrahimovic-Dzeko mi sembra che lo svedese abbia vinto la sfida. Il bosniaco ha avuto una grande occasione nel finale di primo tempo, ma piano piano poi è stato imbrigliato dalla difesa del Milan (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dzeko è un gran bel giocatore ma Ibraimovic è di un altro pianeta, lo dice anche la carriera che lo mette tra i primi dieci al mondo. Edin nella Roma è indispensabile, perché la Roma sembra che trovi le situazioni in fase offensiva più dall’attaccante che dai due trequartisti, perché il suo movimento fa sì che le cose arrivino. Il confronto con Ibrahimovic per una partita può andar bene, ma in generale non credo ci sia confronto. Nella gara di ieri Ibra e Dzeko sono stati decisivi, spostano gli equilibri Se alla Roma manca il centravanti però in attacco sembra una squadra persa (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il pareggio di ieri va stretto alla Roma. I giallorossi hanno dimostrato però di avere gli sempre gli stessi problemi strutturali. Manca il terzino destro, in tre paradossalmente non fanno Florenzi, il regista ma soprattutto un allenatore che dia un'identità chiara a questa squadra (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5)

Una buona Roma, con qualche giocatore sotto il solito rendimento abituale, vedi Pedro e Mkhitaryan. Anche se va detto che il Milan ha avuto più occasioni, ricordiamo il palo di Kjaer e le parate di Mirante (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In assoluto, continuo a considerare Fonseca inadeguato per competere a certi livelli. Non a caso, la Roma non ha mai battuto una squadra superiore in classifica, fatta eccezione per l’amichevole con la Juventus della fine stagione scorsa. Noto che ora c’è più paura della sconfitta ed è un fattore positivo, magari perché c’è il presidente lì che ti guarda (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La partita è stata una bella gara ma è stata costellata da errori, sbagliano tutti però nel complesso è stata una partita divertente rovinata da un arbitraggio che aveva incattivita la gara. La Roma ha giocato una buna partita ma non meglio del Milan. I giallorossi sono fortissimi davanti, anche se non hanno creato occasioni ieri visto che hanno segnato solo su palla inattiva. Però quando Dzeko, Mkhitaryan, Pedro prendono palla la Roma è fortissima. Il problema è in difesa, dove si lasciano troppi buchi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è stata più solida e più squadra del Milan, è stata ottima. Se vado a vedere la classifica però i giallorossi avrebbero nove punti, contando il pari di Verona, e quindi una buona base di partenza. Il Milan ha avuto singoli superiori, ma rimontare non è facile e la Roma lo ha fatto per tre volte a Milano contro la prima in classifica (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma prende sempre gol nei primi minuti dei tempi, se succede sistematicamente non posso non chiamare in causa l’allenatore che evidentemente non riesce a tenere alta la concentrazione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

A me la Roma non è dispiaciuta anzi ha dato ottimi segnali, anche se ha rischiato di prendere gol all’ultimo secondo. In generale è stata una partita in cui in passato avresti mollato con la testa. Certo è che se parliamo di approccio quello di inizio primo e secondo tempo non è stato dei migliori, visto che anche nei minuti successivi ai gol resti un po’ imbambolato. C’è da migliorare su questi approcci e fasi della partita, perché rischi di buttare all’aria una bellissima prestazione. La Roma ha giocato alla pari contro una formazione che è al ventiduesimo risultato utile consecutivo (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)