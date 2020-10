Petrachi: l'ex ds ha chiesto un risarcimento di 5 milioni alla Roma. Prima udienza il 4 novembre

Come si legge dalla relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, l'ex diesse giallorosso ha avanzato un ricorso per ottenere un risarcimento danni per circa 5 milioni di euro dopo il licenziamento arrivato per giusta causa secondo il club capitolino. La prima udienza si terrà in data 4 novembre 2020. Il rischio di soccombenza è ritenuto "possibile" dalla società giallorossa.

Come si legge nella relazione, la Roma lamenta "una serie di condotte legate alla gestione dell’area sportiva anche durante il periodo di c.d. “lockdown”, nonché legate a dichiarazioni rilasciate dallo stesso pubblicamente ed aventi ad oggetto critiche aperte alla Società ed alla gestione della stessa". Infine, il famoso sms che porta alla decisione definitiva del 18 giugno 2020, con il licenziamento di Petrachi, reo inoltre di aver utilizzato "toni offensivi nei riguardi del Presidente Pallotta". (asroma.com)