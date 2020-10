Trigoria: Smalling parzialmente in gruppo

Paulo Fonseca potrà tornare a contare su Chris Smalling a breve. Nel primo allenamento post Milan-Roma e in vista della gara di Europa League col CSKA Sofia, il tecnico portoghese ha potuto registrare il rientro parziale in gruppo del difensore inglese. In via di risoluzione, quindi, la distorsione al ginocchio che l'aveva tenuto fuori nelle ultime gare.