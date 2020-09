Prima assemblea degli azionisti: Dan Friedkin confermato presidente. Mercato: spunta Jovic, ma la Roma non molla Borja Mayoral

È andata in scena oggi la prima Assemblea degli azionisti dell'era Friedkin, durante la quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione e confermato Dan Friedkin presidente. Mentre la squadra agli ordini di Fonseca è tornata ad allenarsi in vista dell'Udinese - match in programma sabato alle 20.45 alla Dacia Arena -, la Roma Primavera ha annullato per precauzione la seduta odierna dopo aver affrontato i pari età del Genoa, ora al centro del caos Coronavirus.

Ma in casa giallorossa ruba la scena il calciomercato, giunto agli sgoccioli: spunta il profilo di Luka Jovic per il ruolo di vice Dzeko, mentre la Roma non molla Borja Mayoral. Il Real Madrid, però, preferirebbe liberare il serbo e trattenere lo spagnolo alla corte di Zidane. Capitolo Smalling: uno degli intermediari dell'affare è a Manchester.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - SORPRESA ROMA: JOVIC

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: IL FUTURO DI JOVIC SARA' IN ITALIA. ANCHE INTER E MILAN SUL SERBO, MA GIALLOROSSI IN VANTAGGIO

CALCIOMERCATO ROMA: IL BRAGA HA RIFIUTATO UN'OFFERTA DEI GIALLOROSSI PER CARMO. FILTRA OTTIMISMO PER SMALLING

TRIGORIA: INDIVIDUALE PER KARSDORP E PEROTTI

CALCIOMERCATO ROMA: UNO DEGLI INTERMEDIARI DELLA VICENDA SMALLING È A MANCHESTER

PRIMAVERA: ALLENAMENTI SOSPESI. TAMPONI PRECAUZIONALI DOPO IL CASO GENOA

AS ROMA: PRIMA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. PRESENTI I FRIEDKIN, FIENGA, WATTS E NAVARRA - AS ROMA: DAN FRIEDKIN CONFERMATO PRESIDNETE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

CALCIOMERCATO ROMA: I GIALLOROSSI NON MOLLANO BORJA MAYORAL

CALCIOMERCATO ROMA: IL CLUB VUOLE BLINDARE VERETOUT FINO AL 2025

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24