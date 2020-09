Trigoria: Fazio di nuovo in gruppo. Individuale per Karsdorp e Perotti

La Roma torna a lavorare in vista della prossima sfida contro l'Udinese, in programma sabato alle 20.45. La squadra di Fonseca si è allenata in mattinata a Trigoria e il tecnico portoghese può nuovamente contare su Federico Fazio, tra i nomi in uscita dalla squadra giallorossa ma, in attesa di un nuovo centrale, attualmente è il 4° dietro i più giovani Mancini, Ibanez e Kumbulla.

Scarico in palestra per i giocatori impegnati contro la Juventus, mentre gli altri si sono divisi tra esercizi di tecnica individuale e parte tattica. Lavoro individuale per Karsdorp e Perotti.