PRUZZO: "Con la Juventus, Fonseca si è accontentato del pari" - BALZANI: "Baldissoni? Fallimento totale"

Dall'analisi di Roma-Juventus fino agli ultimi movimenti di mercato che vedono i giallorossi avvicinarsi a Luka Jovic. Fanno ancora discutere i cambi (mancati) di Fonseca, con Roberto Pruzzo che dice: "Il tecnico ne ha fatti solo due e si è accontentato di un pareggio secondo me".

A far parlare ora è il nome di Jovic, accostato prepotentemente alla Roma nelle ultime ore. "Se dovessi scegliere tra Jovic e Borja Mayoral non c’è partita: mi butterei subito sul serbo", dice Antonio Felici.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha giocato bene domenica finché aveva parità numerica in campo. Poi con l'uomo in più ha avuto il braccino, non ha spinto sull'acceleratore come doveva fare. Poi c'è la questione cambi, Fonseca ne ha fatti solo due e si è accontentato di un pareggio secondo me (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

L'importanza di Dzeko all'interno delle manovre della Roma è evidente, lo si vede anche da come ha dialogato con Mkhitaryan e Pedro. Per i conti giallorossi rimane un peso economico, ma la differenza che fa in campo si vede. Trovare un attaccante del genere in questo momento con i prezzi e le economie che ci girano nel calcio non è possibile (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma domenica sera ha fatto una grande partita. Non si può dire che la Juve pareggi perché gioca male. Non si gioca da soli, c'è un'altra squadra in campo. I giallorossi hanno messo Kumbulla dal primo minuto e hanno avuto Dzeko, una squadra diversa e un atteggiamento diverso. Fonseca aveva preparato la gara in maniera diversa, tutti aggressivi a cercare la palla (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Allegri ad allenare una certa Roma sarebbe andato volentieri, perché se tu prendi Allegri con il mercato aperto devi sapere che lui ti chiede determinati giocatori. Invece con Fonseca sei già così e porti a termine le operazioni che hai già avviato. Poi secondo me non dico che Dzeko sia rimasto alla Roma per Allegri, però nell'ambiente del calcio basta aver parlato un minuto con il tecnico toscano per sapere che se gli avessero chiesto del bosniaco avrebbe risposto che venderlo era una pazzia (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)



Tra Mayoral e Jovic prendo il secondo. Non può essere però che ogni affare messo in piedi naufraga sul più bello, non mi piacerebbe se arrivasse in prestito secco perché rischi una situazione come Smalling se poi va bene...Baldissoni? Il progetto sportivo non ha portato ad alcun risultato e alla sconfitta nel derby, quello sentimentale ad una rottura totale con simboli come De Rossi e Totti, quello relativo allo stadio non ha prodotto risultati tangibili. Mi sembra un fallimento totale, al di là delle iniziative benefiche che fanno parte di un'altra sfera (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Jovic è un giocatore che ricorda molto Icardi, anche per la struttura fisica. Rispetto a Mayoral è molto più prima punta, vive l’area di rigore (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Via Baldissoni, era ora. Lui è stato uno di quelli che ha sbagliato di più, raccontando la Roma in maniera sbagliata a Pallotta. Poi c’è la questione stadio: non è riuscito ad ottenerlo nonostante il parere favorevole di tutte le forze politiche di questa città. Baldissoni è stato uno dei personaggi più disastrosi degli anni di Pallotta&Co, e il suo allontanamento non può essere che una cosa positiva. Ricordo la sua frase sui tifosi, dove diceva che se i tifosi volevano protestare allo stadio dovevano pagare di più il biglietto...una frase di una presunzione unica (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma domenica sera negli ultimi minuti doveva cercare di contenere i bianconeri. Per questo non ho capito perché Fonseca abbia tolto Santon o anche perché abbia messo Diawara così tardi. E’ stato l’unico italianista della situazione (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)



Se dovessi scegliere tra Jovic e Borja Mayoral non c’è partita: mi butterei subito sul serbo ma con una formula diversa dal prestito, altrimenti è un altro Szczesny… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Fonseca domenica sera ha messo Peres perché voleva un’ala a destra che giocasse in superiorità numerica, invece il brasiliano ha fatto quello che ha fatto... L'ingresso in campo di Diawara? Pellegrini stava giocando meglio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)