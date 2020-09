Calciomercato Roma, dalla Spagna: il futuro di Jovic sarà in Italia. Anche Inter e Milan sul serbo ma i giallorossi sono in vantaggio

Da Borja Mayoral a Luka Jovic. Come trapelato nelle ultime ore, Zidane ha scelto di tenere l'attaccante spagnolo in rosa, che sembrava vicino alla Roma e, di conseguenza, liberare il serbo che a dicembre compirà 23 anni. Come scrivono in Spagna, entro lunedì prossimo, data di chiusura del mercato, Jovic sarà ceduto in prestito e per lui ci sono 3 offerte dall'Italia: Inter, Milan e Roma, considerata in vantaggio rispetto alle milanesi.

Nelle ultime ore anche il Manchester United si è informata sulla situazione della punta acquistata nel 2019 per 60 milioni dall'Eintracht Francoforte.

(as.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE