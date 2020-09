As Roma: conclusa la prima assemblea degli azionisti dell’era Friedkin. Presenti i nuovi proprietari, Fienga, Marc Watts e Benedetta Navarra (FOTO e VIDEO)

DA VIALE TOLSTOJ EMANUELE ZOTTI - Si è appena conclusa in conference call la prima assemblea degli azionisti dell'era Friedkin. A Viale Tolstoj, negli uffici dell’As Roma all'Eur erano presenti i nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, Guido Fienga, Marc Watts e Benedetta Navarra. In attesa del comunicato ufficiale della società giallorossa, si vocifera che il Cda abbia nominato Dan Friedkin come nuovo presidente