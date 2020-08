Serie A, aumentano i giocatori positivi. Florenzi verso la Fiorentina. Milik ancora non apre ai giallorossi

La Serie A e il calcio mondiale continuano a tremare a causa del Covid-19. Solo oggi sono stati individuati quattro calciatori positivi al virus, Petagna del Napoli, Boga del Sassuolo e due giocatori del Torino, di cui non sono ancora trapelati i nomi. Intanto la Lega ha fissato per il primo settembre il sorteggio del calendario della prossima stagione, anche se l'ipotesi che si possa ancora rinviare a ottobre la partenza a oggi sono molto alte.

Per quanto riguarda la Roma è il calciomercato a far discutere. In uscita sono molti i giocatori giallorossi che potrebbero lasciare la Capitale. Tra questi c'è Alessandro Florenzi, il cui agente nella giornata di oggi avrebbe avuto un incontro con la Fiorentina. Anche Fazio sempre in uscita sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Valencia. Su di lui sembra essere forte il pressing del Villarreal. Sul fronte degli acquisti, prosegue la querelle relativa a Milik, che non sembra ancora aver aperto ai giallorossi aspettando, forse, un possibile ritorno di fiamma della Juventus. Pirlo però avrebbe stilato la propria lista desideri, dove il nome per l'attacco è quello di Edin Dzeko.

