Calciomercato Roma, Dzeko obiettivo della Juventus: è il preferito di Pirlo per l'attacco

Al centro del mercato giallorosso c'è Edin Dzeko, nel mirino della Juventus. Stando alle indiscrezioni dell'esperto di calciomercato, il bosniaco è il preferito di Andrea Pirlo, neo allenatore bianconero, per rinforzare l'attacco. Al momento, però, Dzeko non vorrebbe lasciare la Capitale e il club giallorosso lo considera un pilastro fondamentale della squadra. Nel caso in cui l'ex City volesse andar via, allora la Roma valuterebbe la situazione in base all'offerta ricevuta e ai possibili sostituti.

In caso di addio di Dzeko, la Roma avrebbe individuato in Arek Milik il sostituto: il polacco, però, al momento non ha aperto ad un eventuale trasferimento in giallorosso.

(gianlucadimarzio.com)

