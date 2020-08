Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: piace Guendouzi dell'Arsenal. Sul centrocampista Psg, Barcellona e Villarreal

Matteo Guendouzi in uscita dall'Arsenal: il centrocampista francese, scrivono in Inghilterra, non rientra nei piani dell'allenatore Mikel Arteta e sembra destinato a lasciare i Gunners. Oltre a Barcellona, Paris Saint-Germain e Villarreal dell'ex tecnico dell'Arsenal Emery, c'è da registrare anche un interessamento della Roma.

Secondo L'Equipe, inoltre, il club inglese avrebbe messo nel mirino Houssem Aouar, in luce in Champions League con la maglia del Lione: per il francese classe 1998 l'Arsenal avrebbe offerto, oltre al cash, Guendouzi, proposta però rifiutata dal Lione.

(thesun.co.uk)

