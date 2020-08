Il Covid fa tremare di nuovo il calcio

ILTEMPO.IT (E. ZOTTI) - Il Coronavirus fa tremare il calcio italiano. Nelle ultime 48 ore infatti la lista dei calciatori di Serie A risultati positivi al tampone è in continuo aggiornamento e rischia di diventare sempre più lunga: dopo Mirante - secondo portiere della Roma - che ieri mattina ha annunciato di aver contratto il virus dopo una vacanza in Sardegna, in serata il bollettino si è allungato con Ceppitelli, Bradaric e Cerri del Cagliari. Oggi invece all'elenco si sono aggiunti due tesserati del Torino - il club granata non ha reso noti i nomi dei calciatori - oltre a Petagna del Napoli e Boga del Sassuolo. Sono dunque cinque le squadre toccate nella massima serie (in Serie B il Brescia ha comunicato di avere un tesserato positivo) ma il timore è che l'elenco possa allungarsi con il passare delle ore.

Attualmente tutti i giocatori sono risultati asintomatici e dovranno osservare un periodo di isolamento di almeno 14 giorni (con un tampone ogni 3/4 giorni) prima di poter tornare a lavorare con le rispettive squadre. Una vera tegola se si considera che i club si stanno radunando in questi giorni in vista dell'inizio del campionato in programma il 19 settembre. Il Cagliari ha annullato il ritiro ad Aritzo che sarebbe dovuto iniziare oggi, mentre per il Torino - che aveva iniziato la ieri preparazione - si attende il risultato dei tamponi per il resto del gruppo. Il Napoli, lunedì comincerà la preparazione a Castel di Sangro, ed è venuto a conoscenza della positività di Petagna dopo che il giocatore si era sottoposto al test in seguito al contagio di una persona con cui era entrato in contatto. Stessa situazione per Boga del Sassuolo, che non è ancora entrato in contatto con nessuno dei suoi compagni. Il raduno della Roma a Trigoria è previsto per il 27 agosto, ma l'ansia del club è notevole che molti giocatori hanno trascorso le vacanze in Sardegna (uno dei punti di maggior contagio): oltre a Mirante infatti anche Zaniolo, Kolarov, Pellegrini, Mkhitaryan, Spinazzola, Ibanez e Juan Jesus hanno passato diversi giorni sull'isola.

