Intrecci di mercato tra Roma, Juventus e Napoli con Edin Dzeko e Arek Milik protagonisti. Come racconta l'esperto di calciomercato, i bianconeri hanno messo nel mirino il capitano giallorosso, prima scelta di Andrea Pirlo per l'attacco. Ma piace anche il polacco del Napoli, accostato anche ai giallorossi proprio in caso di addio di Dzeko. Milik, però, al momento non ha aperto ad un eventuale trasferimento in giallorosso.

(gianlucadimarzio.com)

