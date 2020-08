PRUZZO: "Dzeko ha fatto il suo tempo" - CIARDI: "La sua partenza mi sorprenderebbe" - COTUMACCIO: "Ci rinuncerei solo per Milik"

Il calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma nelle discussioni dell'etere romano tengono banco i possibili sviluppi della campagna acquisti-cessioni. "Con Dzeko la Roma perderebbe uno dei 9 migliori della sua storia", il monito di Riccardo Cotumaccio. "Difficile immaginare la rosa con Dzeko e Milik", spiega invece Alessandro Austini.

"Prenderei subito Milik, anche sacrificando il bosniaco", è invece l'opinione di Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Rinuncerei a Dzeko solo in caso di arrivo di Milik con tanto di vice annesso. Se si vuole rinunciare al bosniaco bisogna mettersi in testa un concetto chiaro: la Roma perderebbe uno dei migliori nove della sua storia. Un erede di livello sarebbe il minimo sindacale (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io Milik lo prenderei subito, anche sacrificando Dzeko. Credo ormai il bosniaco abbia fatto il suo tempo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sarri? Per me alla Roma ci sarebbe andato di corsa. Leggo che la Lazio sta pensando a Rafinha al posto di David Silva... sarebbe come fare una carbonara col prosciutto cotto (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La questione portiere è spinosa, anche perché non credo che dopo tutti i soldi spesi per Pau Lopez ora il club possa sborsare un'altra cifra simile per un sostituto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla Roma manca un direttore sportivo, per questo Fonseca resterà nonostante il bilancio della sua prima stagione sia stato negativo (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se la Juventus investisse su Dzeko non sarebbe un segnale positivo per i bianconeri: vorrebbe dire che non ci sono soldi da investire e ci si dovrà aspettare un anno di transizione (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dzeko alla Juve mi sorprenderebbe, considerando anche età ed ingaggio del giocatore. I bianconeri hanno altre priorità, così come l'Inter (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Vista la situazione dei conti mi sembra difficile immaginare una Roma con Dzeko e Milik in rosa. Se così fosse sarebbe un grande passo in avanti (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)