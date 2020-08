Dzeko verso la permanenza a Roma. Interesse di Fiorentina ed Everton per Florenzi. Primavera: ciclo di tamponi negativo

La Roma continua a lavorare per rafforzarsi in vista della prossima stagione e, tra le altre cose, punto fondamentale per i giallorossi sarà la permanenza o meno di Edin Dzeko. Il giocatore piace molto in Serie A, soprattutto a Juventus e Inter che lo avrebbero nella propria lista desideri, ma la volontà del nuovo presidente Friedkin sembra essere quella di trattenerlo a tutti i costi, insieme ad altri due giocatori fondamentali nello scacchiere di Fonseca che sono Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Altro argomento fondamentale è rappresentato dal mercato in uscita, con il nome di Alessandro Florenzi in cima alla lista dei giocatori in partenza da Trigoria. Per il numero 24 giallorosso sembra esserci un forte interesse della Fiorentina, che però è ostacolato dall'Everton di Ancelotti che vorrebbe il nazionale italiano in Inghilterra per la prossima stagione. Il suo procuratore continua a lavorare, anche perché non sembra che ci siano grandi possibilità di un ritorno di fiamma di Fonseca dopo la sua partenza durante il mercato di gennaio.

