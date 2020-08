La Juventus guarda in casa Roma per il prossimo calciomercato. Non c’è solo Edin Dzeko nei pensieri dei bianconeri, ma vengono studiati anche i profili di Justin Kluivert ed Alessandro Florenzi. Da Torino offrono Daniele Rugani come contropartita tecnica, al fine di riuscire a mettere le mani su uno dei due giallorossi. Uno dei profili d’interesse per la Roma, invece, rimane Federico Bernardeschi.

(La Stampa)