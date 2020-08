COTUMACCIO: "Fonseca merita un secondo anno alla Roma" - DI GIOVAMBATTISTA: "La nuova società vuole riportare De Rossi a Trigoria"

L'assetto societario della Roma di Friedkin è ancora in via di definizione, ma l'argomento infiamma inevitabilmente le frequenze dell'etere romano. Riccardo Cotumaccio si concentra sulla figura del tecnico: "Fonseca merita un secondo anno alla Roma. Leggo molta severità nei suoi confronti pur avendo conquistato 70 punti in campionato nel contesto di una stagione difficilissima tra lockdown e infortuni".

Roberto Pruzzo invece riflette sulla mancanza di un direttore sportivo: "Il direttore sportivo non si trova dall'oggi al domani. La vicenda di Petrachi ha scombussolato la situazione a Trigoria, ma il ds non si può prendere ora. Questo è il momento in cui lavorano". Ilario Di Giovambattista paventa un possibile ritorno di Daniele De Rossi a Trigoria: "Presto la Roma incontrerà De Rossi, il quale vorrebbe un ruolo operativo nel club. La società lo rivorrebbe a Trigoria".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Fonseca merita un secondo anno alla Roma. Leggo molta severità nei suoi confronti pur avendo conquistato 70 punti in campionato nel contesto di una stagione difficilissima tra lockdown e infortuni, Zaniolo su tutti. Fiducia al mister, che forse deve ancora farcene vedere delle belle (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il direttore sportivo non si trova dall'oggi al domani. La vicenda di Petrachi ha scombussolato la situazione a Trigoria, ma il ds non si può prendere ora questo è il momento in cui lavorano (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Presto la Roma incontrerà De Rossi, il quale vorrebbe un ruolo operativo nel club. La società lo rivorrebbe a Trigoria (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se in futuro Paratici andrà alla Roma come ds, nell'incontro per il cartellino di Dzeko con che maglietta giocava? (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Un'operazione Dzeko io la vedrei, perché ha 34 anni e costa alla Roma 7.5 milioni a stagione. È un giocatore bravissimo quando non ha la luna di traverso però ha dei periodi di oblio. Per una squadra che vuole fare grandi cose come la Roma, almeno ritornare in Champions, Milik non basta, serve prendere qualcuno vicino a lui che faccia altri gol (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Juventus potrebbe anche permettersi di pagare l’ingaggio di Dzeko, ma prima deve liberarsi dell’ingaggio di Higuain che guadagna come il bosniaco. Per la seconda estate consecutiva l’argentino rischia di complicare di nuovo il mercato dei bianconeri (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nessuno considera Milik un giocatore scarso, è un buon giocatore, però Dzeko secondo me è un fenomeno. È vero che ha delle pause, ma la Roma spesso non l’aiuta. Il lavoro del bosniaco Milik non è in grado di farlo e il lavoro di Edin nella Roma è fondamentale (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se Dzeko lo dai via ci fai 8-10 milioni, Milik lo devi pagare e vogliono 40 milioni. Il Napoli vuole Veretout. La mia domanda è: conviene perdere il francese che è stato uno dei migliori quest’anno per l'attaccante polacco? (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)