Calciomercato Roma, per la difesa idea Papastathopoulos. Sul giocatore anche il Napoli

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Smalling, che la Roma sta provando a riportare nella Capitale in vista della prossima stagione, i giallorossi hanno sondato il terreno con altri difensori per provare eventualmente ad avere rapidamente a disposizione un sostituto. Tra questi sembra esserci anche Sokratis Papastathopoulos, calciatore di proprietà dell'Arsenal, che sembra essere in uscita dal club inglese. Il greco però, oltre ai giallorossi, avrebbe avuto anche contatti con il Napoli, sfruttando il fatto che Gattuso ci ha giocato insieme ai tempi del Milan, e starebbe pensando di trasferirsi in azzurro il prossimo anno.

(Corriere del Mezzogiorno)