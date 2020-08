La Fiorentina è molto attiva sul mercato in queste ore e guarda anche in casa Roma. Secondo quanto riporta l’emittente satellitare infatti, i dirigenti viola hanno incontrato Alessandro Lucci, agente di Davide Zappacosta e Alessandro Florenzi, per capire i margini di una trattativa. Possibile un prestito del primo direttamente dal Chelsea, mentre per l’ex capitano della Roma la trattativa sembra in salita, visto anche il forte interesse dell’Everton

(Sky Sport)