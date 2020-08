Lorenzo, la nuova stagione per diventare magnifico

La stagione appena conclusasi per Lorenzo Pellegrini non è stata certo una delle più esaltanti. Quella che si appresta a iniziare però, che porterà anche la Nazionale azzurra verso il prossimo Europeo, deve essere l'anno della rinascita per il numero 7 giallorosso. Pellegrini è stato blindato dalla nuova proprietà, è da lui che la Roma del futuro vuole ripartire e costruire le proprie fortune, ma per questo motivo adesso Lorenzo deve riuscire a dimostrare di valere tale fiducia e di poter rappresentare per il tecnico Fonseca un punto di riferimento in campo e anche fuori, con la speranza di ereditare presto la fascia da capitano della Roma.

(corsera)