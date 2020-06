La Roma fa muro per Zaniolo e rifiuta le proposte di Inter e Juventus. E il Tottenham si defila dalla corsa. Pedro sempre più giallorosso

In casa Roma il colore che predomina al momento è più il rosso che il giallo. Il rosso dei conti del club che registrano un aumento delle perdite di bilancio con un passivo di 126,4 milioni di euro. Due le strade possibili per uscire da questa situazione: trovare nuovi investitori (o tutto al più riprendere la trattativa con Friedkin) o cedere i giocatori della rosa per fare cassa. Il rischio è di vedere partire i pezzi più pregiati come Pellegrini e Zaniolo (valutato circa 70 milioni di euro), anche se la società ha già informato i rispettivi agenti che c'è la volontà di trattenerli ancora a Trigoria. Molti, comunque, sono i club letteralmente impazziti per il 22 giallorosso tra cui il Tottenham (che però dall'Inghilterra danno fuori dalla corsa), il Manchester United, l'Inter, che vorrebbe mettere sul piatto Nainggolan più soldi, e la Juventus che offrirebbe i cartellini di Bernardeschi e Romero più conguaglio. Tutte proposte che si sono infrante però sul muro costruito dalla Roma attorno a Zaniolo. Intanto Pedro si avvicina sempre più a diventare giallorosso, ma prima è da fare le cessioni e poi arriverà la firma sul contratto biennale (con opzione del terzo anno) a tre milioni di euro più bonus.

I LINK DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA – LA ROMA IN CRISI FISSA IL PREZZO DEI SUOI GIOIELLI

CALCIOMERCATO ROMA, BIANDA IN USCITA: SI CERCA UNA SISTEMAZIONE IN LIGUE 2

CALCIOMERCATO ROMA: SEMPRE VIVO L’INTERESSE DELLA JUVENTUS PER RICCARDI

CALCIOMERCATO ROMA, ZANIOLO VIA SOLO IN CASO DI MANCATE CESSIONI DEGLI ESUBERI. SU DI LUI JUVENTUS, E INTER - DALL'INGHILTERRA: IL TOTTENHAM SI DEFILA DALLA CORSA PER IL 22 GIALLOROSSO

CALCIOMERCATO ROMA, C'È ANCHE L’INTER SU ZANIOLO: OFFERTO NAINGGOLAN PIÙ SOLDI, LA JUVE PROPONE BERNARDESCHI E ROMERO. DOPPIO 'NO' DEI GIALLOROSSI

CALCIOMERCATO ROMA, PEDRO SI AVVICINA: PRIMA LE CESSIONI, POI LA FIRMA

NEPI (DIR. PARCO FORO ITALICO): "DALL'ARRIVO DEI PULLMAN AI CONTROLLI AI CALCIATORI FINO ALLA SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO: ECCO COME CAMBIA L'OLIMPICO" (VIDEO)

IN THE BOX - 126 MA CONSUMA COME UN SUV

LR24.IT