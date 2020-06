Calciomercato Roma, anche l'Inter su Zaniolo: offerto Nainggolan più soldi, la Juve propone Bernardeschi e Romero. Doppio 'no' dei giallorossi

Anche l’Inter ha bussato alla porta della Roma per riavere Nicolò Zaniolo, che fu ceduto proprio dai nerazzurri ai giallorossi nella trattativa che ha poi portato Nainggolan dalla capitale a Milano.

Stando alle ultime indiscrezioni L’Inter ha provato ora a rovesciare l’affare offrendo alla Roma Nainggolan più soldi, contando anche sul diritto di incassare il 15% di una futura cessione di Zaniolo, per un massimo di due milioni, che per l’Inter si sarebbe tradotto in uno sconto. La Roma ha respinto l'offerta al mittente , così come sono state respinte le offerte di Juventus (che aveva proposto Bernardeschi e Romero più conguaglio), Tottenham e Manchester United.

(La Repubblica)