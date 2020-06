Calciomercato Roma: Pedro si avvicina

Il primo rinforzo della prossima stagione della Roma potrebbe arrivare a stretto giro . Si tratta di Pedro Rodriguez Ledesma: come riferisce il direttore di calciomercato.it Eleonora Trotta, l'attaccante spagnolo ex Barcellona è più vicino ai giallorossi. Pedro, il cui contratto con il Chelsea scadrà il prossimo 30 giugno e si libererà a parametro zero, è una richiesta specifica del tecnico giallorosso Paulo Fonseca.