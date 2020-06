William Bianda, pagato 6 milioni più 5 di bonus da Monchi due stagioni fa, è ora in uscita dalla Roma. Lo stipendio del difensore francese è di oltre 700.000 euro, sproporzionato rispetto al resto della Primavera. Il club vorrebbe cederlo in prestito in Ligue2 per poi poterlo rivendere, ma il suo ingaggio rende difficile qualsiasi trattativa.

(gasport)