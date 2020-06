Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Tottenham fuori dalla corsa per Zaniolo

Il Tottenham si tira indietro dalla corsa per Nicolò Zaniolo. Anche gli Spurs erano tra i club interessati al centrocampista della Roma, ma la richiesta della Roma ha spaventato i londinesi. Stando a quanto riferisce la stampa inglese il Tottenham ha avviato i primi contatti con i giallorossi per il numero 22, ma il ds Petrachi ha chiesto 70 milioni. Cifra ritenuta troppo elevata per il Tottenham, che avrebbe voluto inserire nell'affare anche Toby Alderweireld, obiettivo dei giallorossi e in scadenza di contratto.

(Daily Star)

