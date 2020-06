Nepi Molineris (dir. Parco Foro Italico): "Dagli arrivi dei pullman ai controlli ai calciatori fino alla sanificazione dell'impianto: ecco le novità all'Olimpico" (VIDEO)

SKY SPORT - Anche lo stadio Olimpico, come tutti gli stadi d'Italia, cambieranno il proprio 'aspetto' in virtù delle norme di sicurezza anti-Covid. Dall'arrivo dei pullman alla misurazione della temperatura ai giocatori, dalle misure contingentate negli spogliatoi e nelle docce alla disposizione delle riserve in panchina fino ai nuovi dispositivi per la stampa. Tante le novità riguardanti l'Olimpico che saranno già visibili nella finale di Coppa Italia del 17 giugno prossimo, poi nella prima partita post-Covid della Roma contro la Sampdoria (24 giugno ore 21.45), poi ancora nel match della Lazio contro la Fiorentina (27 giugno 21.45) e così via. "Il primo cambiamento riguarda gli arrivi e gli accessi dei pullman – spiega il direttore del Parco del Foro Italico Diego Nepi Molineris in uno speciale curato dall'emittente satellitare – Da questo punto di vista abbiamo studiato e pianificato due alternative. La prima è l'ingresso classico allo stadio Olimpico che arriva da Via dei Gladiatori, con l'ingresso pullman all'interno del parcheggio naturale. La seconda prevede l'arrivo dall'Olimpica, quindi dalla parte opposta, con un secondo parcheggio per i pullman ospiti all'interno del piazzale della Monte Mario".

In seguito i giocatori saranno sottoposti al controllo della temperatura "che verrà fatto attraverso degli scanner prima di entrare nell’impianto". "La trasformazione riguarda anche gli spogliatoi – continua Nepi – Ad esempio l'area adibita inizialmente alla fisioterapia ora è diventato lo spogliatoio delle riserve della squadra con le giuste distanze. Nelle docce ci saranno solo cinque persone contemporaneamente. Nel corpo centrale dello spogliatoio sono state distanziate le sedute tra un giocatore e l'altro, garantendo in tal modo la distanza, la fruibilità e l'accesso. Tra le fasi più delicate e importanti c'è la sanificazione ambientale che viene fatta in tutte le aree comuni e negli spogliatoi. La seconda fase della sanificazione verrà fatta attraverso le varie condutture dell'aria condizionata che sono all'interno della struttura. Questa è un'operazione che viene eseguita prima e dopo la partita per permettere le perfette condizioni. Anche gli arbitri avranno a disposizione due spazi per rispettare il distanziamento".

Finalmente l'ingresso in campo con le riserve che si accomoderanno sulle panchine anche queste contingentate. "È stato diminuito il numero a 8 giocatori – illustra ancora il direttore del Parco del Foro Italico – mentre gli altri elementi si siederanno nella tribuna subito dietro la panchina così come avviene ad esempio nel rugby. Diciamo che è un format collaudato". Cambiamenti anche nella tribuna stampa che ospita normalmente circa 350 giornalisti. "Anche in questo caso il numero verrà contingentato. La proposta che vorrei fare alle società sportive e quindi alla stampa e ai media è di spostare i giornalisti nella zona oggi legata agli sponsor, quindi nell'anello più basso, per permettere una visione migliore della partita e un confort superiore" conclude infine Nepi.

