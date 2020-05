Smalling: "La Roma ha un grande cuore, felice di farne parte". Veretout: "Stagione da completare"

Aspettando chiarezza sulla ripresa della Serie A, volge al termine la prima settimana di lavoro a Trigoria per la Roma dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. Un fine settimana segnato dalle attese più che dalle novità, innanzitutto per quanto riguarda il campionato da completare. Se Jordan Veretout guarda con favore all'ipotesi playoff rilanciata nei giorni scorsi, Chris Smalling applaude al comportamento tenuto dal club in questi mesi di lockdown. Tutto tace sul fronte riscatto, se non che viene ribadita la volontà dell'inglese di proseguire la sua esperienza in giallorosso. Il capitolo mercato prosegue con un occhio agli svincolati: continua a piacere Bonaventura (ma ancora nessuna offerta), tra i seguiti anche Götze e Vertonghen, pronti a lasciare a fine stagione le loro squadre.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - ECCO IL PIANO SALVA-ZANIOLO

SMALLING: "LA ROMA HA UN GRANDE CUORE, ORGOGLIOSO DI FARNE PARTE"

CALCIOMERCATO ROMA: SMALLING VUOLE RESTARE, SI LAVORA PER ABBASSARE LE RICHIESTE DEL MAN UTD

VERETOUT: "OK I PLAYOFF, MEGLIO TERMINARE LA STAGIONE"

LIVE - CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: 'NO' DI KOLAROV AL BOLOGNA

CALCIOMERCATO, GÖTZE: ADDIO AL DORTMUND A FINE STAGIONE, LA CONFERMA DEL DS ZORC

FONSECA RICORDA LA COPPA DI PORTOGALLO VINTA CON IL BRAGA: "UN GRUPPO CHE NON DIMENTICHERÒ MAI"

CALCIOMERCATO: VERTONGHEN SI ALLONTANA DAL TOTTENHAM, NESSUN ACCORDO PER IL RINNOVO

CALCIOMERCATO ROMA: ANCORA NESSUNA OFFERTA PER BONAVENTURA

LR24