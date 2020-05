Calciomercato Roma, Smalling vuole restare. Si lavora per abbassare la richiesta del Manchester United

La Roma inizia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. I primi obiettivi del ds Petrachi riguardano la conferma di quei giocatori che ormai sono diventati in questa stagione dei punti fermi nello scacchiere di Fonseca. Tra questi c'è sicuramente Smalling, difensore inglese in prestito dal Manchester United. Le richieste del club inglese per una sua permanenza nella Capitale si aggirano intorno ai 20 milioni, però vista la volontà del giocatore di rimanere a Roma e il lavoro che in questi giorni il club giallroosso sta effettuando non è da escludere che il prezzo possa scendere.

(alfredopedulla.com)

